عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بقيادة بن غفير وسط تشديد أمني في القدس

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في استمرارٍ للاعتداءات المتكررة على حرمة المسجد والمصلين.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن مجموعات من المستوطنين دخلت باحات المسجد الأقصى على شكل أفواج متتالية، يتقدمهم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، الذي نفّذ جولة استفزازية في أرجاء المسجد، برفقة عناصر من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية.

وأضافت الدائرة أن المستوطنين أدّوا طقوسًا تلمودية علنية في الجهة الشرقية من المسجد، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال التي رافقتهم وقدّمت لهم الحماية الكاملة طوال فترة الاقتحام.

وفي المقابل، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على بوابات الأقصى والبلدة القديمة، ومنعت العديد من المصلين من الدخول، ولا سيّما النساء والشبان، كما فتّشت حقائبهم وأوقفت بعضهم لساعات.

ويشهد المسجد الأقصى المبارك اقتحامات شبه يومية ينفذها المستوطنون تحت حماية شرطة الاحتلال، في إطار مساعٍ متواصلة لفرض واقع ديني وتاريخي جديد وتقسيم المسجد زمانيًا ومكانيًا، في انتهاكٍ صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم ولحرية العبادة في المدينة المقدسة.

المصدر: مواقع