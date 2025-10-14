مصر تستضيف مؤتمر “إعادة إعمار” غزة في تشرين الثاني المقبل

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر ستستضيف مؤتمر القاهرة، في تشرين الثاني المقبل، داعياً جميع الأطراف إلى “البناء على الزخم الذي أوجدته قمة شرم الشيخ للسلام”.

وجاء الإعلان خلال لقاء جمع السيسي بعدد من الزعماء ورؤساء الدول على هامش القمة التي جمعت ممثلين عن 31 دولة ومنظمة دولية وإقليمية بمناسبة توقيع اتفاق إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وحضر الاجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالإضافة إلى مسؤولين من كندا وألمانيا وإيطاليا والسعودية.

وأوضحت الرئاسة المصرية أن الاجتماع هدفه “تعزيز التنسيق بين الدول بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ودعم جهود إعادة الإعمار وتقديم الإغاثة الإنسانية في القطاع”.

المصدر: وكالات