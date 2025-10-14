337 حادث إطلاق نار جماعي بالولايات المتحدة منذ مطلع العام

كشفت بيانات أرشيف العنف المسلّح في الولايات المتحدة عن وقوع 337 حادث إطلاق جماعي للنار منذ بداية العام الحالي، في مؤشر جديد على تفاقم ظاهرة السلاح المنفلت في البلاد.

ويعرف الأرشيف حوادث إطلاق النار الجماعي بأنها أي واقعة يُطلق فيها النار على أكثر من أربعة أشخاص باستثناء المنفذ. ورغم أن العدد لم يصل بعد إلى رقم 2022 القياسي (689 حادثة)، إلا أنّ وتيرة العنف لا تزال مرتفعة بشكل مقلق، مما يعكس عمق الأزمة الاجتماعية والأمنية في الولايات المتحدة.

وأظهرت دراسة جامعة “كولورادو بولدر” أن واحدا من كل خمسة عشر أميركيا شهد حادث إطلاق نار جماعي بشكل مباشر، بينما عانى أكثر من 75% من غير المصابين اضطرابات نفسية مرتبطة بالحادث. كما أشار أكثر من نصف المشاركين إلى أنهم شهدوا مثل هذه الحوادث خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأكد الباحث الرئيسي ديفيد بايروز أن السؤال لم يعد ما إذا كان إطلاق النار الجماعي سيحدث، بل متى سيحدث، مشدداً على أن هذه الظاهرة لم تعد مآسي معزولة، بل واقع يؤثر على شريحة واسعة من السكان، مع آثار جسدية ونفسية عميقة.

ودعا بايروز إلى تعزيز البرامج الاجتماعية والنفسية ودعم الفئات الأكثر تأثرا للحد من انتشار العنف المسلح في المجتمع الأميركي، محذراً من ظهور ما يسمى بـ”جيل إطلاق النار الجماعي” بين الأجيال التي نشأت بعد أحداث مثل حادثة “كولومباين”.

