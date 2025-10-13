إصابات باعتداء للمستوطنين الصهاينة على مزارعين في بلدة بيت فجار بالضفة المحتلة

أُصيب خمسة مواطنين فلسطينيين بكسور ورضوض، مساء الإثنين، جراء تعرّضهم لاعتداء من مستوطنين صهاينة في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “مجموعة من المستوطنين هاجمت عددًا من المزارعين من عائلة طقّاطقة أثناء تواجدهم في أرضهم بمنطقة وادي سيف، واعتدت عليهم بالعصي والحجارة، وأطلقت الكلاب عليهم، حيث نهشت أجسادهم، ما أدّى إلى إصابة خمسة منهم بكسور ورضوض، وقد نُقلوا إلى مستوصف طبي في البلدة”.

وأكدت المصادر أن “المستوطنين اعتدوا على طواقم إسعاف بلدية بيت فجار، ومنعوهم من الاقتراب وتقديم الإسعافات للمصابين”، وأضافت أن “المستوطنين أضرموا النار في مركبة تعود للمواطن محمد طقّاطقة”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام