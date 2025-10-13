عشرات الإصابات خلال اقتحام العدو الإسرائيلي لبلدة بيت كاحل بالضفة المحتلة

أُصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين من بلدة بيت كاحل، شمال غرب الخليل في الضفة الغربية المحتلة، مساء الإثنين، بحالات اختناق وجروح، بعد أن أطلقت قوات العدو الإسرائيلي عدّة قنابل غاز داخل خيمة مخصصة لاستقبال الأسرى المحررين.

وقالت مصادر فلسطينية إن “أطفالًا ومسنين فقدوا القدرة على التنفس وأُغمي عليهم نتيجة استنشاق الغاز، ما أثار صدمة واسعة بين المعزّين”.

وأوضحت المصادر أن “اثنين من المصابين نُقِلا إلى المستشفى إثر إصابتهما بجروح واختناق شديد، رغم تقديم الإسعافات الأولية لهما من قِبل طواقم إسعاف الهلال الأحمر، بينما تلقّى الآخرون الرعاية الطبية اللازمة في مركز الأمل الطبي بالبلدة”.

المصدر: فلسطين اليوم