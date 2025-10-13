كتائب القسَّام تعلن نيتها تسليم جثامين 4 أسرى “إسرائيليين”

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسَّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الاثنين، عن نيتها تسليم جثامين 4 أسرى “إسرائيليين”، وهم: غاي إيلوز، يوسي شرابي، بيفين جوشي، ودانيال بيري.

وجاء هذا الإعلان ضمن صفقة “طوفان الأقصى” لتبادل الأسرى، التي تضمنت صباح اليوم الإفراج عن جميع الأسرى “الإسرائيليين” الأحياء البالغ عددهم 20 أسيرًا. وشملت عملية الإفراج مرحلتين: الأولى ضمت 7 أسرى في مدينة غزة في تمام الساعة الثامنة صباحًا، والثانية 13 أسيرًا في مدينة خانيونس.

وأكدت كتائب القسَّام أن ما تحقق من اتفاق هو ثمرة صمود الشعب الفلسطيني وثبات مقاومي حماس، مشددة على التزامها الكامل بالاتفاق والجداول الزمنية المرتبطة به، طالما التزم الاحتلال الإسرائيلي بالمثل.

وأوضحت القسَّام أن المقاومة كانت حريصة منذ البداية على إيقاف ما وصفته بـ”حرب الإبادة”، غير أن الاحتلال أفشل الجهود السابقة لتحقيق ذلك لأسباب تتعلق بحساباته الضيقة، وإشباعاً لما وصفته بـ”غريزة الوحشية والانتقام لدى حكومته النازية”.

وأضافت أن فشل الاحتلال في استعادة أسرى حماس بالقوة العسكرية، رغم تفوقه الاستخباري والفارق الكبير في القوة، أظهر أن استعادة الأسرى تمت في نهاية المطاف عبر صفقة تبادل، كما وعدت المقاومة منذ البداية.

المصدر: مواقع