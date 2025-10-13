الإثنين   
   13 10 2025   
   20 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 19:15
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    كتائب القسَّام تعلن نيتها تسليم جثامين 4 أسرى “إسرائيليين”

      أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسَّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الاثنين، عن نيتها تسليم جثامين 4 أسرى “إسرائيليين”، وهم: غاي إيلوز، يوسي شرابي، بيفين جوشي، ودانيال بيري.

      وجاء هذا الإعلان ضمن صفقة “طوفان الأقصى” لتبادل الأسرى، التي تضمنت صباح اليوم الإفراج عن جميع الأسرى “الإسرائيليين” الأحياء البالغ عددهم 20 أسيرًا. وشملت عملية الإفراج مرحلتين: الأولى ضمت 7 أسرى في مدينة غزة في تمام الساعة الثامنة صباحًا، والثانية 13 أسيرًا في مدينة خانيونس.

      وأكدت كتائب القسَّام أن ما تحقق من اتفاق هو ثمرة صمود الشعب الفلسطيني وثبات مقاومي حماس، مشددة على التزامها الكامل بالاتفاق والجداول الزمنية المرتبطة به، طالما التزم الاحتلال الإسرائيلي بالمثل.

      وأوضحت القسَّام أن المقاومة كانت حريصة منذ البداية على إيقاف ما وصفته بـ”حرب الإبادة”، غير أن الاحتلال أفشل الجهود السابقة لتحقيق ذلك لأسباب تتعلق بحساباته الضيقة، وإشباعاً لما وصفته بـ”غريزة الوحشية والانتقام لدى حكومته النازية”.

      وأضافت أن فشل الاحتلال في استعادة أسرى حماس بالقوة العسكرية، رغم تفوقه الاستخباري والفارق الكبير في القوة، أظهر أن استعادة الأسرى تمت في نهاية المطاف عبر صفقة تبادل، كما وعدت المقاومة منذ البداية.

      المصدر: مواقع

      مواضيع ذات صلة

      حماس: تحرير الأسرى إنجاز وطني ومحطة مضيئة في مسيرة النضال

      حماس: تحرير الأسرى إنجاز وطني ومحطة مضيئة في مسيرة النضال

      الاحتلال يفرج عن الدفعة الثانية من المعتقلين من “النقب” ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار

      الاحتلال يفرج عن الدفعة الثانية من المعتقلين من “النقب” ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار

      أكثر من 7000 موظف حكومي يشاركون في التحضيرات لاستقبال الأسرى في غزة

      أكثر من 7000 موظف حكومي يشاركون في التحضيرات لاستقبال الأسرى في غزة