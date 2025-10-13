قتلى باشتباكات بين متظاهرين داعمين لفلسطين والشرطة الباكستانية

اشتبت الشرطة الباكستانية، اليوم الاثنين، مع آلاف المتظاهرين خلال مسيرة دعم للقضية الفلسطينية، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم شرطي واحد على الأقل، وإصابة العشرات من رجال الأمن، بحسب ما أفادت الشرطة وشهود عيان.

جاء ذلك عقب إعلان الشرطة بدء عملية تستهدف حزب “حركة لبيك باكستان”، بعد فشل المفاوضات لإلغاء المظاهرة التي كانت تندد بالسياسات الإسرائيلية وتعبّر عن التضامن مع الفلسطينيين.

وقال قائد شرطة إقليم البنجاب، عثمان أنور، إن المتظاهرين أطلقوا النار على السلطات، ما أسفر عن مقتل الشرطي وإصابة آخرين. ولم يؤكد وقوع ضحايا بين المتظاهرين، فيما أفاد الحزب في بيان له بأن العديد من أنصاره قتلوا أو أصيبوا.

بدأت “حركة لبيك باكستان” احتجاجاتها في لاهور الخميس الماضي، وأعلنت عزمها السير نحو السفارة الأميركية في إسلام آباد، ما دفع السلطات إلى قطع الطرق بين المدينتين وحجب الإنترنت.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها الحزب، اشتعال النيران في عدد من المركبات، بما في ذلك شاحنة تقل مسؤولين كانوا يقودون ما أطلقوا عليه اسم “المسيرة الطويلة”.

وبعد فشل المفاوضات بين الحركة والحكومة الأحد، بدأت السلطات في بلدة موريدكي، شمال لاهور، عملية لتفريق أكثر من 7 آلاف متظاهر. وأفادت الشرطة بأن عناصر الحركة أقدموا على رشق الحجارة واستخدام هراوات مزودة بمسامير وقنابل حارقة، وأطلقوا النار عشوائياً، ما تسبب في إصابات بين المدنيين وعناصر الأمن.

وسبق أن نظمت حركة لبيك باكستان احتجاجات واسعة ووُصفت بأنها من أشد الاحتجاجات في البلاد، وغالباً ما تطالب الحكومة بطرد السفراء الغربيين.

المصدر: مواقع