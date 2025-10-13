إعلام الأسرى: تحرر 250 اسيراً من أصحاب الاحكام العالية و1718 من قطاع غزة

أكد مكتب إعلام الأسرى أن قوافل المحرَّرين في صفقة طوفان الأحرار تهل إلى الحرية اليوم، في مشهدٍ تاريخي يسطره الشعب الفلسطيني بالدم والتضحيات.

وقال المكتب في بيان صحفي ” يتحرر بموجب الصفقة الجارية 250 أسيرًا من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية و1718 أسيرا من قطاع غزة الذين اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023″.

وأوضح أن تحرر الأسرى اليوم هو ثمرة ملحمة بطولية ونضال طويل وعطاء متواصل قدمه أبناء شعبنا على مذبح الحرية والكرامة، وفاء للأسرى والمسرى والقضية المقدسة.

وشدد على أنّ ما نشهده اليوم من تحرر الأسرى الأبطال وعلى رأسهم أصحاب المؤبدات، يرسخ لحظة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية.

وبارك المكتب هذا التحرير لأسرانا وعائلاتهم، مشددا على أن هذه اللحظات المباركة تؤكد على قدسية قضية الأسرى للشعب الفلسطيني في كافة مراحل نضاله.

ووجه تحية فخر واعتزاز لأهلنا في غزة، الذين بصبرهم وصمودهم كتبوا هذه اللحظة العظيمة، وفتحوا أبواب الحرية لرفاق القيد بدمائهم.

وشدد إعلام الأسرى على أن هذه الصفقة تمثل محطة مفصلية في مسار تحرير الأسرى، وتشكل دافعًا للاستمرار في طريق النضال حتى كسر القيد عن آخر أسير فلسطيني.

ودعا المكتب الكل الفلسطيني في كافة أماكن تواجده لاستقبال الأسرى استقبال الأبطال بما يليق بتضحياتهم وسنوات أسرهم.

المصدر: موقع المنار