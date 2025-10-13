وفد من امهات وعوائل شهداء صبرا وشاتيلا يؤم ضريح الشهيد الاسمى السيد حسن نصرالله‎ ‎

في الذكرى السنوية الاولى لرحيل الشهيد الاسمى سماحة السيد حسن نصرالله والسيد الهاشمي أم وفد من امهات ‏وعوائل شهداء مخيمي صبرا وشاتيلا ضريح السيد الشهيد حسن نصرالله حيث كان في استقبالهم معاون مسؤول ‏العلاقات الفلسطينية في حزب الله الشيخ عطاالله حمود بحضور عدد من تشريفات المقام‎.‎

وفد الامهات وعوائل الشهداء وفي موقف حزين ومهيب وضعن اكليلا من الزهر على الضريح المقدس كعربون ‏وفاء لهذه لقائد الشهيد الذي حمل قضية فلسطين في قلبه وروحه ورسالته ووقف الى جانب الشعب الفلسطيني في ‏مخيمات لبنان والشتات‎



وخلال الزيارة القت ام اسامة والدة احد شهداء صبرا وشاتيلا باسم العوائل والامهات كلمة اشادت فيها بمناقبية ‏السيد الشهيد الاسمى الذي وقف في اليوم الاول الى جانب المقاومة في فلسطين وغزة ومساندا للقدس والاقصى ‏والضفة وال ٤٨ وقدم نجله الشهيد هادي نصرالله على مذبح الحرية ليكون كواحد منا وعلى طريق فلسطين‎. ‎ وختمت ام اسامة كلمتها بالتحية الى عوائل شهداء حزب الله والمقاومة اللبنانية‎.

بدوره تحدث باسم حزب الله الشيخ عطاالله حمود معاون مسؤول العلاقات الفلسطينية شاكرا لامهات الشهداء ‏والوفد المرافق مبادرتهم ووفائهم لدماء الشهداء في لبنان وفلسطين‎.‎

وقال حمود ان القائد الشهيد الذي احب فلسطين والقدس ومسجد الاقصى استشهد كما احب والذي دوما ما تمنى ‏ان يكون شهيدا على طريق القدس وفاز بالشهادة مع العديد من القادة كما احب‎.‎

وراى حمود ان معركة طوفان الاقصى وعلى الرغم من التضحيات الجسام التي قدمتها في غزة هاشم فانها كسرت ‏عنفوان العدو ومن خلفه الولايات المتحدة وكل العملاء لانها اماطت اللثام عن جميع الانظمة والجيوش والمؤسسات ‏الانسانية وكشفت القناع عن العدو والمبغض وفضحت زيف مؤسسات الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان وكل الشرعة الدولية‎.



وحيا حمود كل الامهات في غزة والضفة والقدس وال ٤٨ صانعات المجد والعزة والكرامة للمجاهدين واللائي ‏علمن العالم معنى التضحية والصبر والاباء مؤكدا بان الام الفلسطينية بثباتها وصبرها اعطت للمراة مكانتها ‏الانسانية بين الامم والشعوب‎.‎

وأكد حمود اننا في حزب الله والمقاومة الاسلامية نعاهد السيد الشهيد الاسمى الذي احب فلسطين وساند القضية ‏الفلسطينية باننا سنبقى اوفياء لفلسطين و”على العهد يا نصرالله”.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله