الجيش اللبناني يضبط كمية كبيرة من المخدرات ويوقف مطلوباً

اعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش ان “الجيش يواصل ملاحقة المتورطين في الاتجار بالمخدرات والعصابات التي تعمل على ترويجها، وفي هذا السياق، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة شتورا المواطن (ي.ج.)، بجرم تعاطي المخدرات وترويجها، والاتجار بالأسلحة، إضافة إلى التهجم على أحد الفنادق بقوة السلاح، وضبطت في حوزته كمية من المخدرات وسلاحًا حربيًّا”.

اضافت “كما ضبطت دورية من المديرية المذكورة في جرود بلدة عرسال كمية كبيرة من المخدرات، موضبة ومجهزة للتهريب. سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين في عملية التهريب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام