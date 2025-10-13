الإثنين   
   13 10 2025   
   20 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 14:35
    لبنان

    بلدية بيروت: استمرار حملة إزالة التعديات على الارصفة والطرقات العامة

      أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان انه “بناءً لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود، واستكمالاً لحملة إزالة كافة التعديات على الأملاك العامة على الطرقات وعن الأرصفة وغيرها ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، قامت دائرة السير التابعة لمصلحة الهندسة في بلدية بيروت بإزالة كافة العوائق بمختلف أنواعها من أعمدة حديدية، براميل، أحواض الزهور، سيارات مهملة وكل أشكال التعديات على الملك العام، وذلك في أحياء الاشرفية البسطا، زقاق البلاط، طلعة النويري شارع الاوزاعي راس بيروت، طريق الجديدة، راس النبع، المصيطبة، حيث ستستمر إزالة التعديات عن الأملاك العامة تباعاً لتشمل شوارع اخرى في مدينة بيروت”.

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      ترامب: نتنياهو كان يتصل مراراً ويطالب بشتى أنواع الأسلحة بعضها لم أكن أسمع بها من قبل وأنا كنت ارسلها له

      الحجيري: انتصار المقاومة في غزة هو انتصار للحق والعدالة في العالم أجمع

      تشييع الشهيد علي حسين سلطان… جشي: مشهدية المدينة الرياضية رسمت حدثاً نادراً

