    دولي

    بعد عامين من الإبادة بحق الغزيين… الرئيس الإندونيسي يزور كيان الاحتلال

      أفاد المستشار السياسي في مكتب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامبن نتنياهو ، ديمتري جيندلمان اليوم الإثنين بأن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو سيقوم بزيارة إلى كيان الاحتلال غداً الثلاثاء.

      تأتي هذه الزيارة إلى الكيان بالتزامن مع انتهاء عامين من العدوان الاسرائيلي الوحشي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، أدّت إلى استشهاد أكثر من 67 ألفاً من المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء.

      كما تأتي وسط توترات بين اندونيسيا (أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان) وكيان العدو، على خلفية إعلان الحكومة الإندونيسية الأسبوع الماضي رفضها منح تأشيرات دخول للاعبي الجمباز من الكيان للمشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني، والمقرر إقامتها في العاصمة جاكرتا بين 19 و25 تشرين الأول/أكتوبر الجاري .


      المصدر: روسيا اليوم

