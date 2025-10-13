تظاهرة حاشدة في برن السويسرية دعماً لفلسطين تتحول إلى مواجهات مع الشرطة السويسرية

شهدت العاصمة السويسرية برن تظاهرة حاشدة شارك فيها نحو خمسة آلاف شخص، تضامناً مع فلسطين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع قوات الأمن عندما حاولت الشرطة تقييد حركة المحتجين الذين ردّوا برشق عناصرها بالحجارة والمقذوفات.

وأعلنت الشرطة السويسرية إصابة 18 شرطياً وعدد من المتظاهرين خلال المواجهات التي اندلعت في شوارع المدينة، مشيرة إلى أن أعمال العنف أدت إلى أضرار مادية كبيرة.

وأضافت الشرطة أن أكثر من 50 مبنى في برن تعرّضت لتحطيم نوافذها وكتابة شعارات مؤيدة لفلسطين على جدرانها، في حين قدّرت هيئة الإذاعة السويسرية حجم الأضرار الناجمة عن الاحتجاجات بملايين الفرنكات السويسرية.

المصدر: وكالات