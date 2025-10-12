الأجهزة الأمنية في غزة تسيطر على مليشيا مسلحة مرتبطة بالاحتلال وتعتقل عشرات العناصر

أكدت مصادر أمنية مساء الأحد أن الأجهزة الأمنية في غزة تمكنت من السيطرة الكاملة على مليشيا مسلحة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة، بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل عدد من عناصرها واعتقال العشرات.

وأوضحت المصادر، في تصريحات إعلامية، أن الأجهزة الأمنية تنفذ عملية تمشيط واسعة في المنطقة التي شهدت الاشتباكات، لضبط ما تبقى من المسلحين وتأمين الموقع.

وأضافت أن الاشتباكات أدت إلى مقتل عدد من المتهمين بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية بحق نازحين والتعاون مع الاحتلال، مشيرةً إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت نحو 60 عنصرًا من المليشيا ونقلتهم إلى مواقع آمنة لاستكمال التحقيق معهم.

وكان مصدر قيادي في وزارة الداخلية بغزة قد أكد في وقت سابق اليوم استشهاد عدد من عناصر الأجهزة الأمنية في اعتداء مسلح نفذته المليشيا داخل مدينة غزة.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية فرضت طوقًا أمنيًا على المنطقة التي تتحصن فيها المليشيا، وتواصل عملياتها لضبط جميع عناصرها.

وأشار إلى أن المسلحين أقدموا على قتل نازحين مدنيين أثناء عودتهم من جنوب القطاع إلى مدينة غزة، واصفًا ذلك بأنه جريمة وطنية وأخلاقية خطيرة.

وشدد المصدر على أن الأجهزة الأمنية مصممة على فرض النظام العام و”لن تتهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه في القتل أو التخابر مع الاحتلال”، مؤكدًا استمرار العمليات حتى إعادة الاستقرار الكامل إلى المدينة.

