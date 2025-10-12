مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الأحد 12\10\2025

ما أجملَ هذا الزرع ، وما أنقاهُ ، وما أطهرَه . ما أروعَ الزارعَ ، وما أبهاهُ ، سيدَ شهداءِ الامةِ السيد حسن نصرالله ، زرعُكَ أنبتَ أجيالاً لا جيلاً واحداً ، أكثرُ من أربعةٍ وسبعينَ ألفاً خَرَجوا من كلِّ ترابِ الوطن، ليملأُوا أرجاءَ المدينةِ الرياضية ، ومن خلفِهم مئاتُ ومئاتُ الالافِ يَرقُبونَ المشهدَ الراقي ، وقلوبُهم تخفقُ مع كلِّ نداء.

بحرٌ بشريٌ كانَ هادراً بالهُتافات الاصفى: اِنّا على العهدِ يا سيدَ العهودِ والوفاء ، فالحشدُ الهائلُ عزفَ كلَّ الحانِ الحبِّ والوفاءِ والتضحيةِ والاخلاص، فهؤلاءِ لا يُجيدونَ الا اللعِبَ على أوتارِ الوطنيةِ الصادقة ، فالميسترو هذَّبَهم ، فأحسنَ تهذيبَهم.

فاجيالُ السيدِ شَبُّوا ، اشتدَّ عُودُهم ، فبلَغوا أربعينَ سنة ، فآتاهُم الل الحكمة ، وحُسنَ الفعلِ والقول، فصدَحت حناجرُهم: نحنُ اللبنانيونَ ، نحنُ أهلُ الارض ، نحنُ أهلُ الدار، نحنُ أهلُ العَلَم ، نحنُ وآباؤنا وأجدادُنا سَيَّجْنا الوطنَ بالدم ، ورفعناهُ فوقَ القممِ الشامخة ، فلبنانُ الوطنُ النهائيُ لجميعِ أبنائِه يُبنى بالوحدةِ والتلاحمِ والحُبّ ، ولا يُبنى بالاحقادِ والاستقواءِ بالاجنبي قال كشفيُّو الامامِ المهدي من على منبرِ المدينةِ الرياضة ، ومن على منبر ِ الخلَفِ لخيرِ سَلَفٍ حيّا الامينُ العامُّ لحزبِ الله سماحةُ الشيخ نعيم قاسم الجماهيرَ الكشفيةَ بالقول: انتمُ الحشدُ الاطهر، والمستقبلُ المشرق ، أنتم على خيارِ المقاومةِ في معناها الأشملِ والأوسعِ ، فهي خيارٌ تربويٌ وثقافيٌ وأخلاقيٌ وسياسي.

في الجوِّ السياسيِّ الداخلي ، كانَ الخيارُ الحكوميُ اليومَ صائباً سليماً، فسلام اتصلَ برجي ، وطلبَ منه تقديمَ شكوىً عاجلةٍ الى مجلسِ الامنِ بشأنِ العدوانِ الاسرائيلي الاخيرِ الذي استهدفَ منشآتٍ مدنيةً وتجاريةً في المصيلح، فهل فُتحَ صندوقُ شكاوَى جرائمِ الاحتلالِ بعدَ طولِ غياب؟ فالقرارُ على رمزيتِه خطوةٌ في الاتجاهِ الصحيح، لكنَ الصندوقَ الاكثرَ الحاحاً والذي يُجبُ جعلُه أولويةً هو صندوقُ اعادةِ الاعمار.

صندوقٌ أسودُ يُفتحُ في قمةِ شرمِ الشيخ في مصرَ غداً، ساعاتٌ تفصلُ عن معرفةِ محتواهُ وتأثيراتِه ومفاعيلِه على المنطقةِ ككل.

بقلم: ناصر حيدر

تقديم: موسى السيد

المصدر: موقع المنار