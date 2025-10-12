أونروا: نحو 170 شاحنة دخلت قطاع غزة اليوم

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) دخول نحو 170 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة اليوم الأحد.

وأكدت الوكالة في تصريح صحفي أن هذه الشاحنات تشكل جزءًا رئيسيًا من جهود توزيع المساعدات، مشيرة إلى أن المنظمات الأممية الأخرى غير قادرة على تنظيم العملية بنفس الكفاءة. وأضافت: “نحن المنظمة الوحيدة التي تملك مخازن في غزة وقادرة على توزيع المساعدات بطريقة منظمة وشفافة”.

وأوضحت أونروا أن لديها القدرة على التوزيع في مدينة غزة عبر آلاف العاملين ومئات نقاط التوزيع، مع إمكانية إعادة تجهيز أي منطقة متضررة خلال ساعات.

وأشارت الوكالة إلى أن إسرائيل هي من تحدد دخول المساعدات ونوعيتها عبر معبر كرم أبو سالم، موضحةً أن هناك نحو 6 آلاف شاحنة مساعدات تنتظر دخول القطاع، وتُجرى محادثات للسماح لها بالدخول.

ويأتي ذلك بعد عامين من الحرب على غزة، حيث دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح الجمعة الماضي، مع إعلان الجيش الإسرائيلي انسحابه نحو الخط الأصفر وفق الاتفاق الذي أقرته حكومة الاحتلال الليلة الماضية.

وتوجه مئات آلاف النازحين نحو شمال القطاع بعد إعلان وقف إطلاق النار، الذي سمح بالتوجه إلى مدينة غزة وشمالي القطاع عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين.

ويشكل وقف إطلاق النار المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، والتي تشمل وقفاً شاملاً لإطلاق النار، وانسحابات جزئية، وتبادل الأسرى، إضافة إلى فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية.

المصدر: مواقع