مصلحة استثمار مرفأ طرابلس توضح حقيقة ما يُشاع حول عراقيل في إخراج البضائع

أصدرت مصلحة استثمار مرفأ طرابلس بياناً توضيحياً ردّاً على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود عراقيل تعيق عملية إخراج البضائع والحاويات من المرفأ.

وأكدت المصلحة في بيانها أنّ “عمليات إخراج البضائع التي وصلت بعد تاريخ 10 أيلول 2025 تجري بشكل طبيعي وسلس، ووفق الإجراءات الجمركية والأمنية الروتينية المعتمدة في مرفأي بيروت وطرابلس، من دون أي تمييز”.

وأضاف أنّ “المعدل اليومي لخروج الحاويات يتراوح بين 80 و100 حاوية، وهو رقم طبيعي ومتوافق مع المعدلات السنوية المعتادة”.

وفي ما يتعلق بالبضائع التي وصلت قبل 10 أيلول، أوضحت المصلحة أنّ “سبب تأخّر إخراج بعضها يعود إلى عدم قيام بعض المخلصين الجمركيين بتقديم البيانات اللازمة، رغم أن إدارة المرفأ خصصت ساحات خاصة لتلك البضائع ووفرت الكادر البشري اللازم لتسريع إنجاز المعاملات”.

ودعت مصلحة استثمار مرفأ طرابلس جميع أصحاب البضائع الذين يعتقدون أنّ التأخير ناجم عن إجراءات إدارية أو جمركية إلى مراجعة الإدارة مباشرة، للتأكد من أن “أي تأخير لا يعود إلى أسباب إدارية أو أمنية، بل إلى تأخر في تقديم البيانات المطلوبة”.

وأكدت المصلحة في ختام بيانها أن “إخراج البضائع التي تُستكمل بياناتها لا يتجاوز 24 ساعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية