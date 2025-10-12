الأحد   
    عربي وإقليمي

    الخارجية الايرانية دانت الاعتداءات على لبنان: انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي

      أدان المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة الاعتداءات العسكرية المتكررة للكيان الصهيوني على لبنان والانتهاك المستمر لسيادة البلاد ووحدة أراضيها، واستهداف الآلات والمعدات المستخدمة في إزالة الأنقاض وإعادة إعمار المناطق السكنية المتضررة خلال هجمات الكيان السابقة.

      واعتبر إسماعيل بقائي ان الانتهاكات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني، والعدوان العسكري على وحدة أراضي لبنان وسيادته، انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

      وانتقد بقائي تقاعس الولايات المتحدة وفرنسا، بصفتهما ضامنتين لوقف إطلاق النار، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات جادة للحد من تجاوزات هذا الكيان المحتل وتحريضه على الحرب ضد لبنان ودول أخرى في المنطقة.

