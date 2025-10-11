“اتحاد نقابات عمال فلسطين” يضع إكليل زهور على ضريح السيد صفي الدين

وضع وفد اتحاد نقابات عمال فلسطين – فرع لبنان، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيدي شهداء الأمة، السيد حسن نصر الله، والسيد الهاشمي هاشم صفي الدين، إكليلًا من الزهور على ضريح السيد الهاشمي في دير قانون النهر جنوب لبنان.

وبالمناسبة، تحدث نائب رئيس الاتحاد في لبنان، فؤاد عثمان، حيث وجّه “تحية إجلال وإكبار إلى الأمينين العامين الشهيدين، وإلى جميع شهداء المقاومة اللبنانية، وإلى الشعب اللبناني والجيش اللبناني”، وأكد أن “دماء الشهداء والأسرى والجرحى التي سُفكت من أجل قضية فلسطين، تُشكّل دافعًا لمواصلة الدعم والمساندة لغزة وصمود شعبنا الفلسطيني”.

ونوّه عثمان “بصمود الشعب الفلسطيني في غزة، وبمقاومته الباسلة، وبالدور الذي لعبته الدبلوماسية الفلسطينية، وتضامن شعوب العالم مع القضية الفلسطينية”، مشيرًا إلى المعاناة جراء ما وصفه بحرب إبادة جماعية ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا.

ولفت عثمان إلى أن “هذه التضحيات تقتضي بلورة موقف فلسطيني موحّد لمواجهة العدوان الإسرائيلي، والعمل المشترك لصدّ كل المشاريع الرامية إلى إنهاء القضية الفلسطينية أو تقزيمها، واعتماد سياسات التهجير وبناء المستوطنات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام