“هيئة علماء بيروت” تدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان: المقاومة هي السبيل الوحيد للدفاع عن بلدنا

قالت هيئة علماء بيروت في بيانٍ لها، السبت “منذ ما سُمِّي بوقف إطلاق النار، وإلى الآن، تستمرّ الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وبخاصة في جنوبه، عبر القتل اليومي والتدمير الوحشي الممنهج بحق أهلنا المضحّين الصابرين، في الأرواح والأرزاق والمنازل والمزروعات. وآخرها ما وقع فجر اليوم، حيث استُهدف معرضٌ للآليات الثقيلة في منطقة المصيلح بعدد من الغارات الحربية، محدثًا دمارًا هائلًا وسقوط شهداء وجرحى”.

وأضافت الهيئة “ندين هذه الاعتداءات الإجرامية الإسرائيلية على سيادة لبنان وحق شعبه في العيش بأمان على أرضه، وهي الأرض التي بُذلت من أجلها الأرواح ذودًا عن الكرامة الوطنية، والوطن، والسيادة”، وتابعت “نذكّر السلطة اللبنانية، بعد مضي قرابة العام على تعهّدها بحماية الناس من العدوان اليومي، بأن عليها القيام بواجباتها تجاه البلد، وحماية أهله وسيادته، وتفعيل دبلوماسيتها، التي لم تُحرّك ساكنًا، ولم تبادر حتى إلى تقديم شكاوى إلى مجلس الأمن”.

وسألت الهيئة “إلى أيّ حدٍّ من الهوان والتفريط والتقصير والسكوت على الإجرام الإسرائيلي وصلت إليه السلطة، بعد أن تخلّت عمّا تعهّدت به، وانقلبت عليه إذعانًا لإملاءات الخارج؟! وقد أثبتت يومًا بعد يوم فشلها، وعدم قدرتها، وعدم أهليتها في الائتمان على البلد وأهله، وهي التي أصمّت الآذان بشعاراتها الجوفاء عن حصرية السلاح وامتلاك قرار الحرب والسلم”.

وقالت الهيئة “نؤكّد أن الدولة تتحمّل كامل المسؤولية عن صمتها، وعليها أن تُعلن عجزها عن حماية الوطن”، وتابع “نحن على يقين راسخ بأن المقاومة هي السبيل الوحيد للدفاع عن بلدنا”.

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله