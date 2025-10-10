الجمعة   
   10 10 2025   
   17 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 21:19
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    “مسيرات حاشدة في إيران بذكرى طوفان الأقصى: بشائر النصر عنوانها”

      مسيرات ضخمة في ايران في ذكرى طوفان الاقصى.

      تقرير: علي عواضة

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      “لينا طبّال تعود من بحر غزة: حكاية أسيرة في أسطول الحرية”

      “لينا طبّال تعود من بحر غزة: حكاية أسيرة في أسطول الحرية”

      “غزة تعود: طوفان العودة يشق طريقه فوق الجراح”

      “غزة تعود: طوفان العودة يشق طريقه فوق الجراح”

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الجمعة 10\10\2025

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الجمعة 10\10\2025