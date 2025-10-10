حكومة الاحتلال تصدّق رسميا على اتفاق غزة

أعلنت رئاسة وزراء الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، أن الحكومة صدّقت رسميا على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وإعادة المحتجزين.

وقال مكتب بنيامين نتنياهو إن الحكومة “وافقت على الخطوط العريضة لإطلاق سراح جميع الرهائن”.

وسبق هذا الإعلان تصريحات لنتنياهو قال فيها، إن حكومته تواصل جهودها لتحقيق أهداف الحرب، وعلى رأسها إعادة جميع المحتجزين.

وأشار نتنياهو إلى أن “إسرائيل في خضم تطور حاسم”، مؤكدا أن هذا التقدم لم يكن ليتحقق لولا “المساعدة الاستثنائية” التي قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه.

ووجه نتنياهو شكره الخاص إلى ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي ترامب إلى المنطقة، وقال إنهما بذلا ساعات عمل كثيرة وبذلا قصارى جهديهما لتحقيق ذلك.

وأضاف أن هذه المساعي تصب في مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة، وكذلك “الشرفاء في كل مكان”، بهدف لمّ شمل العائلات مع أحبائها.

وفي السياق قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن مقترح الرئيس الأميركي يتضمن وقفا فوريا للعمليات العسكرية، بموافقة الحكومة الإسرائيلية على بنود المقترح.

وأفادت الهيئة أن جميع عمليات القصف الجوي والمدفعي والاستهداف ستتوقف 72 ساعة، في إطار تنفيذ بنود المقترح.

كما أكدت أنه ستعلق عمليات المراقبة الجوية فوق المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال، ضمن الإجراءات المتفق عليها.

وأشارت الهيئة إلى أن إدخال المساعدات الإنسانية سيبدأ فورا، بما يتماشى مع ما ورد في مقترح ترامب، ووفقا لاتفاقية 19 يناير/كانون الثاني كحد أدنى.

وأضافت أن المقترح يقضي الانتهاء من انسحاب الجيش في غضون 24 ساعة من موافقة الحكومة الإسرائيلية، وخلال 72 ساعة من الانسحاب يسرّح كل الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات.

وبحسب المقترح ستفرج إسرائيل، توازيا، عن العدد المقابل من الأسرى الفلسطينيين وفقا للقوائم المتفق عليها، وسيشكل فريق عمل من أميركا وقطر ومصر وتركيا ودول أخرى لمتابعة التنفيذ، وفقا للهيئة الإسرائيلية.

المصدر: وكالات