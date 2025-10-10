الجمعة   
    كيان العدو

    بن غفير يهدد بإسقاط الحكومة الإسرائيلية إذا لم “تُفكك حكومة حماس”

      حذّر وزير “الأمن القومي” الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، امس الخميس، من أنّ حزب “القوة اليهودية” الذي ينتمي إليه سيسعى لإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في حال لم “تُفكك حكومة حماس” في نهاية المطاف.

      وقال بن غفير في بيانٍ صدر قبيل اجتماع حكومة نتنياهو للموافقة على خطة وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى: “إذا لم تُفكك حكومة حماس، أو إذا اكتفوا بالقول إنها مُفكّكة بينما هي في الواقع لا تزال قائمة تحت ستار مختلف، فإن حزب القوة اليهودية سيسقط الحكومة”.

      وفي وقتٍ سابق، أعلنت حركة حماس في بيان رسمي، التوصّل إلى اتفاق يقضي بـ”إنهاء الحرب على غزة، وانسحاب الاحتلال، ودخول المساعدات وتبادل الأسرى”.

      المصدر: مواقع اخبارية

