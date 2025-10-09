الحكومة الإسرائيلية تؤكد ضرورة المصادقة الرسمية على اتفاق وقف إطلاق النار قبل تنفيذه

أكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، الخميس، أن اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة الحكومة عليه رسميًا، مشيرًا إلى أن النقاشات جارية تمهيدًا لاعتماد القرار خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد اجتماع الكابينيت المقرر مساء اليوم.

وكان من المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ عند الساعة الثانية عشرة ظهر الخميس وفق ما أعلنت وسائل إعلام الكيان الإسرائيلي. وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن القوات لن تنفذ أي هجمات في قطاع غزة قبل المصادقة الرسمية ودخول الاتفاق حيز التنفيذ فعليًا.

وأعلن الوسيطان المصري والقطري، والرئيس الأميركي، في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء – الخميس، التوصل إلى اتفاق على كافة بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن حماس والاحتلال توصلتا إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من اتفاق السلام، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق سراح جميع الرهائن قريبًا جدًا، وأن جيش الاحتلال سينسحب إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم.

وأكدت حركة حماس، في بيان، أن مفاوضات مسؤولة وجادة جرت بشأن مقترح الرئيس ترامب في شرم الشيخ، بهدف وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة، وأنها توصلت إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب، وانسحاب الاحتلال، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى.

من جانبه، صرح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن اجتماع الحكومة سيُعقد الخميس للمصادقة على الاتفاق وإعادة جميع الأسرى إلى ديارهم، مشيرًا إلى أنه تحدّث مع الرئيس الأميركي وشكره.

وأفادت وسائل إعلام الكيان الإسرائيلي ببدء جلسة الحكومة المخصصة للتصديق على اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أن تأجلت عدة مرات بسبب مباحثات نتنياهو مع مبعوثي الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. وأشارت القناة 12 إلى دخول ويتكوف وكوشنر مع نتنياهو إلى الجلسة، وغادروا بعد نصف ساعة من بدء الاجتماع، فيما لم يُجر تصويت على الاتفاق خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر.

وكانت المتحدثة باسم حكومة الاحتلال قد أعلنت أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) سيعقد اجتماعًا مساء الخميس يعقبه اجتماع الحكومة بأكملها، وأنه في غضون 24 ساعة من انعقاد الاجتماع سيبدأ وقف إطلاق النار في غزة.

وجاء الاتفاق بعد 4 أيام من مفاوضات غير مباشرة في شرم الشيخ المصرية، بمشاركة وفود من قطر وتركيا ومصر، وبرعاية أميركية.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرًا في غزة من الكيان الإسرائيلي، بينهم 20 على قيد الحياة، فيما يقبع في سجون دولة الاحتلال أكثر من 11 ألفًا و100 فلسطيني، يعانون التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، وأسفر ذلك عن استشهاد العديد منهم، وفق تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ويذكر أن الاحتلال، بدعم أميركي، يرتكب منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفًا و194 شهيدًا، و169 ألفًا و890 جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى مجاعة أودت بحياة 460 فلسطينيًا، بينهم 154 طفلاً.

