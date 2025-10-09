لقاء “روسي – كوري شمالي”: علاقاتنا تتطور بشكل ديناميكي في مجالات عدة

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أن “مؤازرة الجنود الكوريين الشماليين للقوات الروسية في تحرير مقاطعة كورسك ستبقى محفورة في سجلات الصداقة والأخوة بين البلدين”.

وأجرى ميدفيديف اليوم محادثات مع أمين اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي تشو يونغ وون، الذي قال إن “العلاقات مع روسيا تتطور بشكل ديناميكي في مجالات عدة بما فيها الاقتصاد والسياسة والثقافة.

وأصدر حزب “روسيا الموحدة” و”العمال الكوري الشمالي” بيانا أكدا فيه أن “التوترات العسكرية والسياسية في العالم مصدرها سياسات الغرب العدوانية”.

كما أكد الحزبان “تمسكهما بمواجهة الممارسات الاستعمارية الغربية الجديدة”.

وقد أعرب حزب “العمال الكوري” عن تضامنه مع “روسيا في حل نزاع أوكرانيا ودعمه للعملية العسكرية الروسية”.

المصدر: روسيا اليوم