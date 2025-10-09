الخميس   
    عربي وإقليمي

    بعد يومين على دخولها حيز التنفيذ… “الدفاع السورية” تتهم “قسد” بخرق الهدنة

      قُتل جندي وأصيب آخرون جراء قصف قوات سوريا الديمقراطيية “قسد” نقاط الجيش في محيط سد تشرين شرق حلب، بحسب وزارة الدفاع السورية.

      واتهمت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، “قسد” بأنها خرقت اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 10 مرات بعد أقل من 48 ساعة على إعلانه.

      وقالت لوكالة “سانا”، اليوم الخميس إن قوات “قسد” تستمر في عمليات التدشيم والتحصين بكافة المحاور، مشيرةً إلى رصد مكالمات تحريضية على أعمال تستهدف الجيش وقوى الأمن بمدينة حلب.

      وفي السابع من الشهر الجاري، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين “قسد” والجيش السوري في حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب.

      المصدر: مواقع إخبارية

