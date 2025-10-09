الخميس   
   09 10 2025   
   16 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 12:55
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    الحاج حسن: تعميم نصار إلى كتّاب العدل يخالف الأصول ويتجاوز الصلاحيات

    أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، الخميس، حول تعميم وزير العدل إلى كتّاب العدل، أن هذا التعميم يخالف الأصول الجوهرية ومُعرض للبطلان. ولفت إلى أن “تعميمًا بهذه الأهمية من حيث الموجبات يفرض إطلاع دوائر وزارة العدل عليه”.

    وقال الحاج حسن إن “التعميم يتجاوز الصلاحيات المعتادة لأنه يفرض على كتّاب العدل واجبات تحقيقية قضائية ليست ضمن مهامهم”، وتابع أن “تعميم وزير العدل إلى كتّاب العدل يتعدى السلطات التشريعية، ويعطّل المعاملات العقارية، وينتهك السرية المصرفية”، ورأى أن “التعميم يخلق تمييزًا بين الأفراد، ويجرّد بعض المواطنين من حقوقهم المدنية دون حُكم قضائي”.

    وكان وزير العدل في الحكومة اللبنانية عادل نصار قد أصدر تعميمًا أثار نقاشًا واسعًا في الأوساط القانونية، بعدما طلب من كتّاب العدل التقيّد بإجراءات إضافية تشمل التحقق من هوية “مالك الحق الاقتصادي”، ومصدر الأموال، ومراجعة لوائح العقوبات الوطنية والدولية عند إبرام معاملات البيع أو الإيجار.

    المصدر: قناة المنار

    مواضيع ذات صلة

    الحاج حسن: بيئة المقاومة ثابتة في خياراتها وصلبة في مواقفها

    الحاج حسن: بيئة المقاومة ثابتة في خياراتها وصلبة في مواقفها

    الحاج حسن: حزب الله قوة حقيقية في هذا الوطن ونحن اليوم أقوى من أي وقت مضى

    الحاج حسن: حزب الله قوة حقيقية في هذا الوطن ونحن اليوم أقوى من أي وقت مضى

    الحاج حسن: المقاومة تمتلك الوعي والبصيرة والإرادة والجهوزية لمواجهة كل التحديات

    الحاج حسن: المقاومة تمتلك الوعي والبصيرة والإرادة والجهوزية لمواجهة كل التحديات