تعزيز التحالف الآسيوي: ميدفيديف في بيونغ يانغ للمشاركة بذكرى تأسيس حزب العمال الكوري

وصل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، اليوم الخميس، إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ، للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الحاكم.

ونشر ميدفيديف عبر منصة “إكس” مقطع فيديو يوثّق لحظة وصوله، وكتب معلّقاً: “الزمن يمضي، الأصدقاء يبقون معاً، والأعداء يرتجفون.”

ومن المقرّر أن تتخلل المناسبة عرضاً عسكرياً ضخماً تشارك فيه شخصيات رفيعة من الصين وروسيا، وسط توقعات بالكشف عن أسلحة استراتيجية جديدة، أبرزها صواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب، وطائرات مسيّرة متطورة.

وتأتي الاحتفالات في سياق تنامي التعاون بين بيونغ يانغ وموسكو وبكين، بعد أسابيع على الزيارة المشتركة التي جمعت الزعيم الكوري كيم جونغ أون بالرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ في بكين، في مؤشر واضح على تماسك المحور الآسيوي في مواجهة الضغوط الغربية.

ويرى مراقبون أن كوريا الشمالية تستثمر المتغيرات الدولية والحرب في أوكرانيا لتعزيز موقعها الاستراتيجي، خصوصاً في ظل التعاون العسكري والتكنولوجي المتنامي مع روسيا.

كما أشارت تقارير إعلامية في سيول إلى أن العرض العسكري المرتقب يحمل رسالة سياسية واضحة إلى واشنطن، وإلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أبدى مؤخراً رغبته في لقاء كيم مجدداً، في وقت تؤكد فيه بيونغ يانغ أن زمن الإملاءات الغربية قد ولّى، وأنها باتت رقماً صعباً في المعادلات الإقليمية والدولية.