    دولي

    كوريا الشمالية تعزز قدراتها لمواجهة المد الأميركي

      تحتفل كوريا الشمالية غدا الجمعة 10 تشرين الأول/ أوكتوبر 2025 بمناسبة الذكرى السنوية الـ80 لتأسيس حزب العمال الكوري، بإقامة عرض عسكري واسع النطاق بحضور كبار المسؤولين من الصين وروسيا .

      قال الخبير كيم من “معهد الصين وآسيا المعاصرة” التابع لأكاديمية العلوم الروسية إنه من المتوقع أن تكشف كوريا الشمالية عن هذا النوع من الصواريخ العابرة للقارات والمزودة بمحركات تعمل بالوقود الصلب خلال العرض العسكري المرتقب .

      وأضاف كيم أنه قد تتيح محركات تلك الصواريخ لبيونغ يانغ توجيه رؤوس حربية إلى البر الأمريكي وأن استعراض هذه الصواريخ الجديدة يمكن اعتباره تحذيرا للولايات المتحدة التي تواصل نشر أسلحتها الاستراتيجية في شبه الجزيرة الكورية .

      المصدر: روسيا اليوم

