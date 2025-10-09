الخميس   
   09 10 2025   
   16 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 08:47
    دولي

    تظاهرات في روما تضامنا مع قطاع غزة

      شارك آلاف الناشطين المؤيدين لفلسطين في تظاهرة حاشدة، مساء أمس الاربعاء أمام الكولوسيوم في العاصمة الإيطالية روما، احتجاجًا على اعتراض سلطات الاحتلال الصهيوني، سفن جديدة ضمن اسطول الصمود العالمي، كانت متجهة إلى قطاع غزة، وتنديدا بالصمت الدولي على جرائمه المتمادية بحق الشعب الفلسطيني.

      وسار المحتجون في مسيرة ضخمة، من محيط المدرج الروماني باتجاه ساحة بيراميد، رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات تدعو إلى “وقف حرب الابادة الجماعية وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة”.

      تأتي هذه التظاهرة في ظل تصاعد الغضب الشعبي في أوروبا، إزاء استمرار حرب الابادة الجماعية في غزة، والتي خلّفت آلاف الشهداء و الجرحى وأزمة إنسانية متفاقمة، وفق تقارير الأمم المتحدة .

      المصدر: وكالات

