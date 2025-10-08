الشركات المستوردة للنفط: تمثيل محطاتنا في الاجتماعات الرسمية ضرورة أساسية

اعلنت الشركات المستوردةَ للنفط في لبنان، في بيان، انها “بصفتها الجهةَ المسؤولةَ الأولى عن استيرادِ وتخزينِ وتوزيعِ المشتقّاتِ النفطيّةِ على مختلفِ الأراضي اللبنانيّة، وبما أنّها تمتلكُ محطات وتُديرُ محطات بصورةٍ مباشرةٍ ومحطات عبرَ عقودِ امتيازٍ (فرنشايز)، أي القسمَ الأكبرَ من محطّاتِ المحروقاتِ العاملةِ في السوقِ المحلّي، تعتبرُ أنّه من الإلزاميِّ أن تكونَ شركاتنا ممثَّلةً في جميعِ الاجتماعاتِ التي تُعقَدُ مع الجهاتِ الرسميّةِ اللبنانيّة، من وزاراتٍ ومديريّاتٍ عامّةٍ ومحافظين ورؤساءِ بلديّاتٍ وسائرِ الفعاليّاتِ المعنيّة، وأن تُشارِكَ في مناقشةِ القراراتِ المتّصلةِ بهذا القطاعِ الحيويّ”.

واشارت الى انه “بناءً على ما تقدَّم، نؤكِّدُ ان مشاركتَنا في الاجتماعاتِ الرسميّةِ المتعلّقةِ بالقطاعِ ضرورةٌ أساسيّةٌ لضمانِ تمثيلٍ شاملٍ”، واكدت في هذا الإطار، “ضرورة التزام كافّةَ المحطّاتِ بأعلى معاييرِ السلامةِ العامّةِ والجودةِ التشغيليّة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام