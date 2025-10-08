لجنة الأسير سكاف: المقاومة الخيار الوحيد لتحرير الأرض والمقدسات والأسرى

توجهت لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف في بيان، لمناسبة الذكرى السنوية الثانية لانطلاق معركة طوفان الأقصى، بتحية “الاجلال و الإكبار لرجال المقاومة في أوطاننا و للجرحى و قافلة الشهداء الذين سقطوا على طريق القدس في أشرف ملحمة تاريخية بمواجهة العدو الصهيوني”.

وأضافت اللجنة “ان معركة طوفان الأقصى ستبقى مناسبة عظيمة في ذاكرة الأجيال، حيث سطر رجال المقاومة أروع أنواع الملاحم من البطولة و الفداء على كافة الجبهات الممتدة من غزة الى جنوب لبنان و العراق و اليمن و ايران، حيث أثبتت قوى المقاومة قوتها على الأرض بقياداتها الحكيمة على مواجهة قوى الاستكبار العالمي الذين يمتلكون أقوى الأسلحة الفتاكة عالمياً، و ان ما يحصل من تفاوض غير مباشر بين قوى المقاومة و العدو على أرض مصر لم يحصل لولا قوة الطرف المقاوم، لأن العالم يحترم القوي و لا يعترف بالضعيف أو الذليل و المستسلم”.

وأكدت “أن استمرار الاعتداءات الصهيونية على أوطاننا من أجل تنفيذ ما يسمى مشروع اسرائيل الكبرى، لا يمكن مواجهته بالقمم أو بالمواقف الاعلامية التي أثبتت عدم جدواها، بل ان الطريقة الوحيدة لمواجهة العدو و مشروعه هو التضحية و استمرار النضال بالتمسك بخيار المقاومة و الكفاح المسلح لأنه الخيار الوحيد لتحرير الأرض و المقدسات و الأسرى”.

اللجنة استنكرت “اقتحام ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى”، معتبرة انه “يكشف حقيقة الارهاب الصهيوني الذي لا يحترم المقدسات و لا حرمة الأديان، مما يستدعي موقفاً حازماً من عموم قيادات الطوائف و المذاهب على مستوى العالم، حيث يشكل ما حصل اعتداءً واضحاً و صريحاً على المقدسات أمام مرأى العالم، و هو ما يُثبت أهمية وحدة الموقف الاسلامي-الاسلامي و الاسلامي-المسيحي في المنطقة، لأن الوحدة هي كالسهم في وجه العدو الصهيوني الذي يقصف المساجد و الكنائس في قطاع غزة و جنوب لبنان”.