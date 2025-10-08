الرئيس بري استقبل رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور: الإلتزام بإتفاق الطائف السبيل لخلاص لبنان من أزماته

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني قهوجي، حيث تم عرض للاوضاع العامة لاسيما الامنية منها.

كما واستقبل بري، رئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ علي قدور، حيث تم البحث في الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.

وعرض الشيخ قدور للرئيس بري أوضاع الطائفة وحقوقها في الوظائف العامة، لا سيما القوانين والتشريعات المتعلقة بها في المجلس النيابي.

وبعد اللقاء تحدث الشيخ قدور” تشرفنا بلقاء دولة الرئيس نبيه بري وكان لقاء مثمرا وإيجابيا أثلج فيه دولته صدورنا، أكدنا في هذا اللقاء أن الإيمان بالثوابت الوطنية وعلى رأسها الوحدة والركون إلى الدولة ومؤسساتها التي ترعى جميع مكونات الشعب اللبناني والإلتزام بإتفاق الطائف هو السبيل الوحيد لخلاص لبنان من جميع مآزقه”.

وختم الشيخ قدور:”نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم على لبنان بالاستقرار والأمن والسلام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام