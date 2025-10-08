مظاهرات عالمية في الذكرى الثانية لحرب الإبادة على غزة… والشرطة الأوروبية تقمع المحتجين

تواصلت، مساء الثلاثاء ويوم الأربعاء، التظاهرات والفعاليات الشعبية في عدد كبير من العواصم والمدن حول العالم، دعماً لقطاع غزة وتنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في الذكرى الثانية للحرب الإجرامية التي بدأت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

لندن: نظم طلاب من أربع كليات جامعية مظاهرات ومسيرات لإحياء الذكرى الثانية للعدوان، رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات تندد بـ”تواطؤ الحكومة البريطانية” مع كيان العدو الصهيوني، مطالبين بوقف تصدير الأسلحة والدعم السياسي للاحتلال.

ألمانيا: منعت شرطة برلين مظاهرة تضامنية مع غزة مساء الثلاثاء، وانتشر عناصر الأمن بكثافة لتفريق الحشود، واعتقلت عدداً من المتظاهرين بعد رفضهم مغادرة المكان، فيما أفادت مصادر محلية أن أفراد الشرطة اعتدوا على بعض المشاركين بالضرب والدفع.

سويسرا: قمعت الشرطة مظاهرة داعمة لغزة في مدينة جنيف، خرجت في ذكرى مرور عامين على حرب الإبادة التي تشنّها “إسرائيل” على القطاع، وسط إدانات من منظمات حقوقية رأت في القمع انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير.

إيطاليا: شهدت مدينة تورينو مظاهرة حاشدة دعا إليها طلاب الجامعات والمعاهد، رفعوا خلالها لافتات تدين استمرار العلاقات العسكرية بين الحكومة الإيطالية و”إسرائيل”، مؤكدين أن “روما شريكة في جرائم الحرب بحقّ الأطفال في غزة”.

الولايات المتحدة الأميركية: خرجت تظاهرات حاشدة في نيويورك دعماً لفلسطين، حيث رفع المشاركون لافتات كتب عليها “غزة تنزف” و”أيديكم مخضبة بالدماء”، فيما أدّى حشد من المتظاهرين المسلمين صلاة جماعية أمام فندق ترامب وسط المدينة في مشهد رمزي لرفض دعم واشنطن للعدوان الصهيوني.

تركيا: شهدت مدن إسطنبول وديار بكر وقونية تظاهرات واسعة أمام القنصلية الإسرائيلية، هاتفين نصرةً لفلسطين وغزة، وأظهرت المقاطع المصوّرة حشوداً ضخمة ترفع الأعلام الفلسطينية.

إندونيسيا: نظمت جمعيات وهيئات عديدة وقفة أمام السفارة الأميركية في جاكرتا، عبّر المشاركون خلالها عن تضامنهم الكامل مع غزة ودعوا إلى تكثيف الجهود الشعبية والدبلوماسية لفكّ الحصار وإنهاء العدوان.

كولومبيا والمكسيك: شهدت العاصمة بوغوتا مظاهرات أمام السفارة الأميركية دعماً لفلسطين، فيما خرجت حشود مماثلة في مكسيكو سيتي مطالبة بوقف الهجمات الإسرائيلية على القطاع.

الأرجنتين: تظاهر آلاف الأشخاص في شوارع بوينس آيرس تحت شعار “أوقفوا الإبادة الجماعية”، رافعين الأعلام الفلسطينية ومنددين بصمت المجتمع الدولي.

باراغواي: احتشدت حشود من المتظاهرين في العاصمة أسونسيون دعماً لفلسطين ورفضاً للعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة.

موريتانيا: شهدت العاصمة نواكشوط وعدد من المدن مسيرات ضخمة، حيث رفع المشاركون علمي فلسطين وموريتانيا ورددوا شعارات داعمة للمقاومة ومنددة بالإبادة التي يرتكبها الاحتلال بدعم أميركي مباشر.

تونس: عمّت التظاهرات الجامعات التونسية، وخرج مئات الطلاب في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة مرددين هتافات مثل “لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض” و”المقاومة خيارنا”، مؤكدين استمرار الحراك الشعبي حتى وقف العدوان.

تأتي هذه التظاهرات في وقتٍ تتصاعد فيه التحذيرات الأممية من انهيار المنظومة الإنسانية في قطاع غزة بعد مرور عامين على حرب الإبادة، التي خلّفت حتى اليوم أكثر من 67 ألف شهيد ونحو 170 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، في جريمة موصوفة ضد الإنسانية تجري تحت غطاء أميركي وصمتٍ دولي مريب.

المصدر: وكالات