مقتل جندي إسرائيلي في مستوطنة صهيونية بالضفة المحتلة

سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية، مساء يوم الثلاثاء، بنشر تفاصيل حول مقتل أحد الجنود الصهاينة الليلة الماضية داخل مستوطنة “كريات أربع” في مدينة الخليل بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام العدو إن “الجندي القتيل تعرّض لإطلاق نار من جندي آخر من قوات حرس الحدود، وذلك بعد أن سحب الجندي القتيل سلاحه ووجّهه نحوه، ما دفع الجندي الآخر إلى سحب سلاحه وإطلاق الرصاص الحي، ما أدّى إلى مقتل الجندي”.

وقال الموقع إن “الجندي مُطلق النار كان قد تعرّض لأزمة نفسية حادّة قبل أشهر، بعد إصابته خلال إحدى العمليات، وإنه اعتقد أن الجندي القتيل كان يحاول قتله”.

يُذكر أن كثيرًا من جنود العدو الإسرائيلي يعانون من اضطرابات نفسية، جرّاء ما يرتكبونه من جرائم في قطاع غزة، أو بسبب ما يشاهدونه من صمود المقاومين الذين يتصدّون للعدوان في أصعب الظروف.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام