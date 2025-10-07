العدو الإسرائيلي يواصل إعدام الأسرى في سجونه… استشهاد الأسير أحمد خضيرات

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك مساء الثلاثاء، استشهاد معتقل فلسطيني في سجون العدو الإسرائيلي.

ولفت البيان إلى أن “الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغت باستشهاد المعتقل الإداري أحمد حاتم خضيرات (22 عامًا) من بلدة الظاهرية جنوب الخليل”، مشيرًا إلى أن “الشهيد خضيرات استُشهد في مستشفى سوروكا الإسرائيلي، وهو معتقل منذ 23 أيار/مايو 2024”.

وشهدت الحالة الصحية للأسير خضيرات تدهورًا خطيرًا خلال الأشهر الأخيرة، بعد إصابته بمرض الجرب (السكابيوس)، ما تسبب له بحكة شديدة وتشنجات متكررة، فضلًا عن معاناته من نوبات جوع حادة، وهبوط في مستوى السكر في الدم، وصعوبة في الحركة وتلبية احتياجاته اليومية.

كما انخفض وزن الأسير إلى نحو 40 كلغ، وبحسب شهادة أحد المحامين الذي زاره في آب/أغسطس الماضي، فقد كان خضيرات عاجزًا عن النهوض من فراشه منذ شهرين.

وأشارت الهيئة والنادي إلى أن “جريمة استشهاد خضيرات تُضاف إلى سجلّ الجرائم المركبة التي تنفذها منظومة الاحتلال ضمن سياسة قتل الأسرى والمعتقلين، في إطار حرب الإبادة المستمرة ضدّ الشعب الفلسطيني”.

ومع استشهاد خضيرات، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة والمعتقلين منذ بدء الإبادة إلى 78 شهيدًا، وهم فقط من تم التعرّف على هوياتهم، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري التي تطال عشرات المعتقلين.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام