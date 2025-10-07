الحية: جئنا لإجراء مفاوضات مسؤولة وجادة لوقف الحرب على غزة

أكد رئيس وفد حركة حماس المفاوض في القاهرة خليل الحيّة أن “الحركة جاءت إلى شرم الشيخ لإجراء مفاوضات مسؤولة وجادّة لوقف الحرب على غزة”.

وأشار الحيّة خلال تصريحات لوسائل إعلام مصرية، الثلاثاء من شرم الشيخ، إلى “حمل أهداف وطموح الشعب الفلسطيني في الاستقرار، وإقامة الدولة، وتقرير المصير”، وتابع “نقدّر الجهود التي بُذلت من الدول الإسلامية والعربية، والرئيس الأمريكي ترامب، لوقف الحرب نهائيًا”.

وأضاف الحيّة “جئنا بهدف مباشر لإنهاء الحرب، وتبادل الأسرى، والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين”، وأكد أن “الحركة، بكل مسؤولية، تريد وقف الحرب، إلا أن الاحتلال يواصل القتل والإبادة”.

وشدّد الحيّة على أن “الاحتلال ينكث وعوده بشأن وقف الحرب، ويجب وجود ضمانات بانتهاء العدوان نهائيًا، حيث إن الاحتلال الإسرائيلي شنّ حربًا مجنونة على القطاع على مدار عامين”.

وفي السياق، قالت حركة حماس إن وفدها، برئاسة رئيس الحركة في غزة خليل الحيّة، وصل إلى مصر لبدء المفاوضات حول آليات وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتبادل الأسرى.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام