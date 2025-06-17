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بالفيديو.. الموجة العاشرة من “الوعد الصادق 3” تنطلق وصواريخ تستهدف جنوبي الكيان

بدأت الموجة العاشرة من عملية “الوعد الصادق 3″، والتي شملت إطلاق صواريخ ومسيّرات هجومية من عدّة مناطق داخل إيران باتجاه أهداف في عمق الأراضي المحتلّة، وذلك في سياق الردّ المتواصل على العدوان الصهيوني.

وفي السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية باتجاه مناطق في جنوب الكيان.

ومساء اليوم أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، بأنّ العمليات العسكرية التي نُفِّذت حتى الآن ضدّ الكيان الصهيوني كانت ذات طابع تحذيري، بهدف خلق حالة من الردع، مؤكّدًا في الوقت نفسه أنّ “العملية العقابية” الحقيقية سيتم تنفيذها قريبًا.

وحذّر اللواء موسوي سكان الأراضي المحتلة، ولا سيما في تل أبيب وحيفا، من البقاء في هذه المناطق، داعيًا إياهم إلى مغادرتها حفاظًا على أرواحهم في ظلّ التصعيد المتوقع.

واتّهم الكيان الصهيوني بشنّ عدوان مباشر على الشعب الإيراني، قائلاً: “لقد ارتكب العدو الصهيوني خطوة عدوانية باستهداف شعبنا، وخصوصًا النساء والأطفال”، مشددًا على أنّ الشعب الإيراني لم يخضع يومًا لأي عدوان، وسيتولّى محاسبة الكيان على جرائمه.

كما طمأن اللواء موسوي “أحرار العالم” بأنّ الشعب الإيراني وقواته المسلحة لن يمروا على دماء الشهداء مرور الكرام، وسيأخذون بثأرهم، مؤكّدًا أن الكيان الصهيوني سيدفع ثمن اعتداءاته.

المصدر: موقع المنار