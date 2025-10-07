الجيش السوداني ينفذ عملية اسقاط جوي للمساعدات لقواته في الفاشر

أعلنت مصادر عسكرية سودانية أن قوات الجيش نفذت عملية إسقاط جوي بطائرتين لتقديم الدعم اللوجستي لقواته بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غرب البلاد، في حين أعلنت قوات الدعم السريع إسقاط مسيرة .

وكانت المدينة قد شهدت خلال ساعات أمس اشتباكات عنيفة بين الجانبين استخدمت فيها أسلحة ثقيلة من الطرفين .

وقد أعلنت شبكة أطباء السودان، أمس الاثنين، مقتل 13 شخصا وإصابة 19 آخرين، جراء قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على عدد من أحياء الفاشر مركز ولاية شمال دارفور .

كما أدانت الشبكة الطبية المستقلة بأشد العبارات استمرار الدعم السريع في ارتكاب جرائمها ضد المدنيين العزل بمدينة الفاشر، في ظروف صحية بالغة السوء في ظل خروج أغلب المرافق الطبية عن الخدمة .

وتفرض قوات الدعم السريع حصارا على الفاشر منذ العاشر من مايو/أيار 2024، رغم التحذيرات الدولية من خطورة المعارك باعتبارها مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس .

