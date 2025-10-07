الثلاثاء   
    الصحة الفلسطينية تحذّر: القطاع الصحي في غزّة يواجه كارثة إنسانية

    حذّرت وزارة الصحة في غزّة من تفاقم الوضع الصحي بشكل خطير، في ظلّ توقف الإمدادات الطبية وعرقلة وصولها الآمن للمستشفيات، ما يهدّد بانهيار كامل للمنظومة الصحية في القطاع مع استمرار ارتفاع أعداد المصابين والشهداء.

    وأوضحت الوزارة أنّ نسبة النقص الكامل في الأصناف الدوائية (الأصناف الصفرية) بلغت 55%، بينما وصلت نسبة النقص في المستهلكات الطبية إلى 66%، وفي المستلزمات المخبرية إلى 68%، مشيرةً إلى أنّ هذا العجز يهدّد الأقسام الحيوية في المستشفيات.

    كما كشفت الوزارة عن ارتفاع غير مسبوق في نسبة إشغال الأسرّة بالمستشفيات، التي بلغت 225% حتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، مقارنة بـ82% في الفترة ذاتها من العام السابق، نتيجة تصاعد أعداد الجرحى والإصابات الحرجة.

    وأشارت إلى أنّ الاحتلال دمّر 25 محطة لتوليد الأكسجين من أصل 35، إضافةً إلى تدمير 61 مولّدًا كهربائيًا من أصل 110، ما أدّى إلى تفاقم انهيار البنية التحتية الصحية وصعوبة تشغيل الأجهزة الطبية الأساسية.

    المصدر: موقع العهد الاخباري

    وصول مواطنة أردنية و130 شخصًا من 22 دولة إلى الأردن بعد احتجازهم على متن “أسطول الصمود”

    فصائل المقاومة في الذكرى الثانية لطوفان الأقصى: عامان من الإبادة والصمود.. والمقاومة باقية حتى التحرير

    العدوانُ على غزة… عامان والدمارُ شاهدٌ على الجريمة