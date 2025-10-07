حديث الاسواق| مشاريع صغيرة لربات منازل تحرك السوق اللبناني

ينشط مطبخ الوجبات اليومية في لبنان بحركة لافتة تعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية الداخلية في السوق اللبناني . فكيف يساهم هذا النوع من المشاريع الصغيرة في الاقتصاد المحلي، تجارب لربات منازل لبنانيات ينقلن لنا التجربة:

في مواكبة لاخبار المقاطعة نددت منظمات فرنسية بإرسال شحنة الكترونيات عسكرية للاحتلال حيث كشفت منصة ميديا بارت ان شحنة فرنسية تضم قطعاً الكترونية تستخدم في الطائرات المسيرة والعبوات الناسفة كانت في طريقها الى شركة البيت سيستمز الاسرائيلية . الخبر اثار احتجاجات منظمات حقوق الانسان والنقابات الفرنسية التي حذرت من استخدام هذه المعدات في الهجمات على غزة ولبنان :

استضافت العاصمة الإيرانية طهران الدورة العاشرة من معرض “إيران فارما” تحت شعار: “الاستدامة والمرونة والابتكار في سلسلة توريد الأدوية التفاصيل وغيرها من الاخبار في تقرير متفرقات:

المصدر: موقع المنار