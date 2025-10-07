الثلاثاء   
    الذهب يسجل أعلى مستوى في تاريخه متجاوزًا 4 آلاف دولار للأونصة

    سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا جديدًا اليوم الثلاثاء، لتصل إلى أعلى مستوى في التاريخ متجاوزةً حاجز 4 آلاف دولار للأونصة، مدفوعة بعوامل اقتصادية وضبابية في الأسواق الأمريكية.

    وبحسب بيانات التداول، ارتفعت عقود الذهب الآجلة لشهر ديسمبر في بورصة Comex بنيويورك بمقدار 19.75 دولارًا، أي بنسبة 0.5%، لتسجّل 3,996.50 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 7:27 صباحًا بتوقيت موسكو، بعدما لامس المعدن النفيس خلال الجلسة مستوى 4,000.05 دولارًا، وهو الأعلى على الإطلاق.

    كما ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.22% لتصل إلى 44.09 دولارًا للأوقية.

    ويرى محللون أن الارتفاع القياسي للذهب يأتي في ظل تراجع التوقعات بشأن قوة الدولار الأمريكي، مع اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة، وهو ما يعزز جاذبية المعدن الثمين كملاذ آمن للمستثمرين.

    وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن الإغلاق المؤقت للحكومة الأمريكية ساهم أيضًا في زيادة الطلب على الذهب، محذرين من أن استمرار الأزمة قد يضغط على الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، حيث يخفض كل أسبوع من الإغلاق النمو بنحو 0.1 إلى 0.2 نقطة مئوية.

    ويُعد هذا الارتفاع القياسي الجديد إشارة إلى تصاعد المخاوف الاقتصادية العالمية، وعودة المستثمرين إلى الذهب كأداة تحوّط رئيسية في مواجهة التقلبات المالية والسياسية.

    المصدر: روسيا البوم

