الإثنين   
   06 10 2025   
   13 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 22:33
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    جبهة العمل الإسلامي: ردّ حماس على مقترح ترامب لوقف الحرب في غزّة حكيمٌ وإيجابيٌّ ومتّزن


      رأت “جبهة العمل الإسلامي”، في بيان، أن “ردّ حركة حماس على مقترح الرئيس الأميركي (دونالد) ترامب لوقف الحرب في قطاع غزّة العزّة… هو ردٌّ حكيمٌ إيجابيٌّ مرن متّزن ومدروس… وردٌّ مرن تعاطى بحكمة وحنكة ومرونة وشفافيّة ومصداقيّة مع المقترح. وهو ردٌّ أقنع الرئيس الأميركي ترامب الذي طالب إسرائيل بوقف الحرب على القطاع فوراً “.

      أضاف البيان: “ولكن (الردّ ) أدخل نتنياهو والعدو اليهودي الصهيوني… في حيرةٍ، وفي صدمةٍ في آنٍ معاً، وبخاصة بعد مسارعة الرئيس ترامب حسب ما هو معلن إلى الترحيب ببيان وردّ حركة حماس، معتبراً أنّ الحركة – وحسب بيان نشره باللغة الإنكليزيّة – جادة ومستعدّة للسلام الدائم”.

      وتابع: “… ممّا لا شكّ فيه .. وواضحٌ للعيان أنّ ردّ حماس المقتضب المدروس يُظهر في شكل واضح نياتها الحسنة، وحرصها على دماء شعبها وتضحياته، ويُظهر أيضاً حرصها على ضرورة وقف حرب الإبادة الجماعيّة والتجويع، وتفويت الفرصة على العدو… الصهيوني”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

      مواضيع ذات صلة

      جبهة العمل الإسلامي دعت إلى المشاركة الكثيفة في ذكرى استشهاد السيد نصر الله والسيد صفي الدين

      جبهة العمل الإسلامي دعت إلى المشاركة الكثيفة في ذكرى استشهاد السيد نصر الله والسيد صفي الدين

      “جبهة العمل الإسلامي” هنأت بعمليتي المقاومة الفلسطينيّة في غزة ومعبر جسر الكرامة – اللنبي

      “جبهة العمل الإسلامي” هنأت بعمليتي المقاومة الفلسطينيّة في غزة ومعبر جسر الكرامة – اللنبي

      جبهة “العمل الإسلامي” أشادت بعملية جباليا : المعركة مع هذا العدو طويلة ومؤلمة

      جبهة “العمل الإسلامي” أشادت بعملية جباليا : المعركة مع هذا العدو طويلة ومؤلمة