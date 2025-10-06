جبهة العمل الإسلامي: ردّ حماس على مقترح ترامب لوقف الحرب في غزّة حكيمٌ وإيجابيٌّ ومتّزن



رأت “جبهة العمل الإسلامي”، في بيان، أن “ردّ حركة حماس على مقترح الرئيس الأميركي (دونالد) ترامب لوقف الحرب في قطاع غزّة العزّة… هو ردٌّ حكيمٌ إيجابيٌّ مرن متّزن ومدروس… وردٌّ مرن تعاطى بحكمة وحنكة ومرونة وشفافيّة ومصداقيّة مع المقترح. وهو ردٌّ أقنع الرئيس الأميركي ترامب الذي طالب إسرائيل بوقف الحرب على القطاع فوراً “.

أضاف البيان: “ولكن (الردّ ) أدخل نتنياهو والعدو اليهودي الصهيوني… في حيرةٍ، وفي صدمةٍ في آنٍ معاً، وبخاصة بعد مسارعة الرئيس ترامب حسب ما هو معلن إلى الترحيب ببيان وردّ حركة حماس، معتبراً أنّ الحركة – وحسب بيان نشره باللغة الإنكليزيّة – جادة ومستعدّة للسلام الدائم”.

وتابع: “… ممّا لا شكّ فيه .. وواضحٌ للعيان أنّ ردّ حماس المقتضب المدروس يُظهر في شكل واضح نياتها الحسنة، وحرصها على دماء شعبها وتضحياته، ويُظهر أيضاً حرصها على ضرورة وقف حرب الإبادة الجماعيّة والتجويع، وتفويت الفرصة على العدو… الصهيوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام