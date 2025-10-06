أبو زينب: المقاومة وبيئتها صامدة ولا يمكن تجاوزها

أحيا حزب الله الذكرى السنوية الأولى لشهيدات الغدر الصهيوني ببلدة الجية صبحية ومنى وزهراء أحمد المعوش، في احتفال تأبيني في “مجمع المصطفى”.

تحدث عضو المجلس السياسي غالب أبو زينب، فحيا الشهداء وعلى رأسهم سيد شهداء الامة السيد حسن نصر الله، منددا بـ”عدوانية العدو الاسرائيلي الذي لا يعرف حرمة للإنسان ولا للمدنيين، حيث يقوم بحرب ابادة في غزة بحق الأطفال والنساء والرجال”، واصفا إياه بـ”عدو الإنسانية جمعاء”.

وحيا أبو زينب المقاومة، وندد بـ”كل محاولات استهدافها داخليا وخارجيا”.

وأشاد أبو زينب ببيئة المقاومة الجامعة، معتبرا انها “تشكل قوة لا يمكن خرقها”، وقال: “هذه الدماء الطاهرة أنبتت عزا وفخرا ووضعا ايجابيا نستطيع أن نراه جميعا وهذه البيئة صامدة ولا يمكن تجاوزها ويحسب لها ألف حساب”، واعتبر ان “رفع التحدي الى الحد الأقصى في مسألة اضاءة صخرة الروشة تم الإجابة عليه من الناس .

وحيا أبو زينب “المد الجماهيري الوفي الذي تم في ذكرى استشهاد الأمين العام السيد حسن نصرالله ، معتبرا انه مؤشر خطير للعدو والخصوم الذين اعتقدوا ان المقاومة انتهت” .

وقال: “نحن أقوياء، واستطعنا بعد عام أن نفعل ما يقارب المستحيل بفضل الشهداء والمجاهدين وبفضل الأمهات الصابرات والآباء الذين ما زالوا يقدمون الشهداء من أجل أن يبقى هذا الخط قائما على القوة ورضى الله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام