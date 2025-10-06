وزير الاتصالات: عودة الهيئة بعد 13 عامًا لتغيير قطاع الاتصالات

أعلن وزير الاتصالات شارل الحاج رسميًا انطلاق الهيئة المنظّمة للاتصالات بعد توقف دام 13 عامًا، خلال احتفال في مكتبه بحضور رئيسة الهيئة جيني الجميّل وأعضاء الهيئة.

وأشار الحاج إلى أن غياب الهيئة أثر سلبًا على القطاع، حيث تراجعت جودة الخدمات وتعطّلت الحوكمة، مؤكّدًا أن عودة الهيئة تمثل فرصة لإعادة التوازن والمنافسة، وتوسيع خدمات الإنترنت عبر الألياف البصرية والاتصالات اللاسلكية والأقمار الصناعية، وربط لبنان بالعالم عبر كوابل بحرية وأرضية جديدة.

بدورها، شدّدت رئيسة الهيئة جيني الجميّل على الالتزام الكامل بالاستقلالية والشفافية، موضحة أن الهيئة ستضع خطة عمل واضحة بأهداف قابلة للقياس وتقارير دورية لضمان المساءلة، مع التركيز على تطوير قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية وجذب الاستثمارات وتعزيز المنافسة وحماية حقوق المستهلك.

وأكدت الجميّل أن نجاح الهيئة يعتمد على التعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع لإرساء قطاع اتصالات حديث وشفاف وعادل يليق بلبنان وشعبه.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام