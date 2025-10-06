الاستخبارات الروسية… الخداع سمة راسخة ودائمة لدى معظم السياسيين الغربيين

أكد رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية رئيس الجمعية التاريخية سيرغي ناريشكين أن الكذب والخداع سمة دائمة لدى معظم السياسيين الغربيين .

ولفت ناريشكين خلال مائدة مستديرة مخصصة للذكرى الـ70 لتأسيس حلف “وارسو” إلى حقيقة أنه “عند مناقشة مستقبل ألمانيا الموحدة، التي كان من المفترض أن تصبح عضوا في حلف “الناتو”، أكد وزير الخارجية الأمريكي آنذاك جيمس بيكر لميخائيل غورباتشوف أنه بعد ذلك، لن يتم التخطيط لأي توسع لحلف “الناتو”، حتى بوصة واحدة”.

وأضاف: “للأسف، خدع مسؤولون غربيون رفيعو المستوى القيادة السوفيتية دون خجل. مع أن الكذب والخداع، عموما، سمة دائمة لدى معظم السياسيين الغربيين. وقد قدموا مثالا صارخا آخر خلال تنفيذ، أو بالأحرى، عدم تنفيذ، اتفاقيات “مينسك”، عندما أخذ زعيما فرنسا وألمانيا دور الضامن لهذه الاتفاقية، ولكنهما كانا يعلمان مسبقا أنها لن تنفذ”.

في وقت سابق، أفادت أنغيلا ميركل، في مقابلة مع صحيفة Zeit بأنها عندما كانت تشغل منصب المستشارة الألمانية وافقت على اتفاقيات عمدا بهدف منح أوكرانيا الوقت الكافي لتعزيز قدراتها العسكرية.

كما أكد الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند تصريحات ميركل، أن اتفاقات “مينسك” سمحت للجيش الأوكراني أن يصبح أقوى و”عرقلت الهجوم الروسي لبعض الوقت”.

المصدر: روسيا اليوم