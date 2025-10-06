الاحتلال الإسرائيلي يقرّ… أكثر من ألف قتيل في جيشه منذ اندلاع طوفان الأقصى

أقرت وزارة الحرب في الكيان الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بخسائر بشرية كبيرة في صفوف قوات الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 حتى اليوم، حيث بلغ عدد القتلى 1,152 عنصرًا من الجيش وأجهزة الأمن المختلفة.

وبحسب إذاعة الجيش التابعة للكيان الإسرائيلي، فقد كان نحو 42% من القتلى، أي 487 جنديًا، دون سن الحادية والعشرين، فيما تجاوز 141 جنديًا الأربعين عامًا، معظمهم من الجنود النظاميين والعزاب.

كما خلفت هذه الخسائر آثارًا اجتماعية واسعة، إذ انضم أكثر من 6,500 فرد من عائلات القتلى إلى ما يسمى بـ”قائمة الثكالى”، من بينهم 1,973 والدًا ووالدة، و351 أرملة، و885 يتيماً، و3,481 شقيقًا وشقيقة.

وتوزعت الحصيلة بين 1,035 عنصرًا من جيش الإحتلال، بما فيهم 43 من فرق الطوارئ، و100 عنصر من شرطة الاحتلال، و9 من جهاز الشاباك، و8 من مصلحة السجون.

ووفق الإحصاءات، كان 1,086 من القتلى من الذكور مقابل 66 من الإناث، موزعين على الفئات العمرية كالتالي: 487 دون 21 عامًا، 337 بين 22 و30 عامًا، 187 بين 31 و40 عامًا، و141 فوق 41 عامًا.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا مستمرا منذ عامين على قطاع غزة والضفة الغربية. وفي تموز/يوليو الماضي، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن عدد الجنود المصابين تجاوز 18,500، بينهم آلاف يعانون أضرارًا نفسية حادة، مع تقديرات تشير إلى بلوغ عدد الجرحى 100 ألف بحلول عام 2028.

المصدر: وكالات