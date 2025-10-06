عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الإثنين 6 تشرين الأول 2025

العناوين

الأخبار

عون مستاء من رئيس الحكومة: ما يفعله غير مفهوم وغير منطقي

سلام يبحث عن مشكل مع المقاومة

غزة: بداية مفاوضات شاقة

البناء

مفاوضات القاهرة لوقف حرب غزة تبدأ اليوم

مرحلة أولى للتبادل ووقف الحرب

ترامب: المفاوضات مع حماس ناجحة… وروبيو: وقف الحرب لإطلاق الأسرى | الدول العربية والإسلامية تؤكد ربط الضفة وغزة والانسحاب وحل الدولتين

الجمهورية

مجلس الوزراء بين الانسجام والانقسام

زيارة البابا لاوون: رسائل ونصائح

اللواء

«هيبة الدولة» الأبرز في مناقشات مجلس الوزراء اليوم

سلام يتمسَّك ببناء الدولة العادلة والقوية وجعجع يُطلق الماكينة الإنتخابية «للقوات»

الديار

جلسة حكوميّة حامية… وحزب الله يتوعّد!

جعجع يُعلن انطلاق الموسم الإنتخابي: معركة وجوديّة

خشية من صفقة تبرّىء فضل شاكر

النهار

لبنان في ترقّب مشدود إلى ترددات غزة “حزب الله” المرتبك يتحفّز لافتعال جديد

الأسرار

البناء

قال مصدر دبلوماسي عربي إن ما تضمنه بيان وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية حول رد حركة حماس على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب على غزة، يشكل نوعاً من التوازن التفاوضيّ في وضعية المفاوض الفلسطيني في ثلاث نقاط، الأولى ربط تسليم الأسرى بوقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة في المرحلة الأولى من تطبيق الخطة، الثانية التمسك بربط مصير غزة مع الضفة الغربية تحت سلطة حكومة فلسطينية تمثل نواة الدولة الفلسطينية من خلال حوار فلسطيني فلسطيني برعاية عربية، والثالثة ربط مصير سلاح المقاومة والتطبيع العربي الإسرائيلي بقيام الدولة الفلسطينية ضمن إطار حلّ الدولتين، واعتبر المصدر أن التوازن الواقعي هو ما يتصل بالنقطة الأولى باعتبار النقطتين الثانية والثالثة تصطدمان بفيتو إسرائيلي.

قال مصدر سياسي لبناني إن المشهد الحكومي كئيب وعاجز عن تحقيق أي تقدم في أي من الملفات، بما في ذلك أبسط الملفات التي تحدثت عنها الحكومة في بيانها الوزاري، وإن هذا المشهد الكئيب ناجم عن الطابع الكيدي الذي يحكم مواقف حكومية كثيرة، ما تسبب بنفور الفريق المؤيد لرئيس الجمهورية وإحباط الوزراء الذي يمثلون حيثيات غير حزبية وذات مكانة دوليّة راهنوا على تشكيل فريق مع رئيس الحكومة للسياسات الاستراتيجية وصُدموا بحجم تأثير مجموعة من الهواة على رسم السياسات الحكومية وحجم ثقة رئيس الحكومة بهم.

النهار

انطلقت الحملة الانتخابية في غير منطقة وبرز لقاء وعشاء للنائب ابراهيم كنعان جمع نوابا زملاء له في الخروج من صفوف “التيار الوطني الحر” الى نحو الفي مدعو في رسالة مباشرة بأن هؤلاء النواب يحظون بشعبية خاصة بهم تؤهلهم لخوض الاستحقاق المقبل.



أبدت مدارس خاصة استياء كبيراً مما اعتبرته حملة مسيئة تحاول أن تضرب سمعتها، علماً أنّ التعليم حر في لبنان والمدارس لا تُجبر الأهالي على إرسال أبنائهم اليها ومن ثم توجيه الشتائم والتهم لها.



الجمهورية



يُرتقَب أن تبدأ جهة أمنية بتوسعة إجراءاتها على الطرقات في الفترة المقبلة، خصوصاً مع اقتراب فترة الأعياد، بعد تلقّيها هبة أجهزة لرصد حالات السُكر.



اللواء



تبين لوزير المالية أن الأعطال شبه الدائمة في النظام الألكتروني في الوزارة والذي يعطل مصالح المواطنين ويؤخر مهمات صناديق الجباية سببه عدم تزويد آلات الكوميبوتر ببطاريات ” ups” تؤمن إستمرار التشغيل عند إنقطاع التيار الكهربائي، فطلب الوزير تركيبها خلال بضعة أيام فقط!

تم تأخير تعيين أعضاء المجلس الدستوري العتيد بسب عدم التوافق على الأسماء الخمسة التي سيتم اختيار أصحابها في مجلس النواب!

