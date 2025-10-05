سلطات الاحتلال الإسرائيلي سترحل 29 ناشطًا من مختطفي أسطول الصمود إلى إسبانيا

أعلنت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سترحل 29 مشاركًا ممن اختطفتهم في “أسطول الصمود العالمي” إلى إسبانيا، بعد أن تم احتجازهم على متن السفن في محاولتهم كسر الحصار البحري على قطاع غزة.

وروى ناشطون ممن شاركوا في أسطول الصمود تفاصيل ما عاشوه أثناء الاعتداء الإسرائيلي على السفن وفترة احتجازهم.

واستولت سلطات الاحتلال الصهيوني على 42 سفينة تابعة للأسطول أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، ابتداءً من مساء الأربعاء الماضي، واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين على متنها.

وتحدثت الناشطة إقبال غوربنار عن ظروف الاحتجاز، قائلة إن “السلطات (الإسرائيلية) أرادت أن نبكي، لكننا لم نفعل، بل ضحكنا ورددنا الأناشيد، فدخلوا في صدمة وسألوا كيف يمكن لهؤلاء أن يبقوا سعداء هكذا؟”، مضيفة أن “المحتجزين كانوا يواجهون نقصًا شديدًا في الطعام والماء، حيث كانت تُقدَّم وجبة واحدة فقط لأربعة عشر شخصًا، وأدوية الناشطين صودرت وأُلقيت في القمامة، كما تم الاستيلاء على حواسيبهم وهواتفهم ووحدات الشحن الخاصة بهم”.

من جهتها، وصفت البرلمانية الإيطالية بينيديتا سكوديري طريقة احتجازهم بأنها وحشية.

وانطلق أسطول الصمود في أواخر آب/ أغسطس الماضي، في محاولة لكسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة، ولإيصال المواد الغذائية للمدنيين لا سيما الحليب للأطفال في القطاع المحاصر.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام