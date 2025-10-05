الأحد   
    تقارير مصورة

    “سوريا تُجري أول انتخابات برلمانية تحت الإدارة المؤقتة: اقتراع غير مباشر واختبار للشرعية”

      خاضت سوريا انتخابات مجلس الشعب فيها بعملية اقتراع غير مباشرة

      تقرير: مصطفى حوراني

      المصدر: موقع المنار

      السوريون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لتشكيل أول برلمان بعد سقوط النظام

      وقفة في دمشق رفضًا للتطبيع مع العدو الإسرائيلي

      وزير الدفاع اللبناني بحث مع وزير الخارجية السوري في السعودية في ترسيم الحدود

